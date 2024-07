Emanuelle Araújo lança single e promete reverenciar ritmos baianos

Emanuelle contou que o desejo de enaltecer a sua origem artística despertou fortemente - Foto: Amanda Tropicana | Divulgação

A cantora e atriz Emanuelle Araújo, projetada nacionalmente há 25 anos quando substituiu Ivete Sangalo no posto de vocalista da Banda Eva, em 1999, lançou nesta sexta-feira, 28, o single “Vá na Paz do Senhor”, que vai integrar o seu terceiro álbum solo, que tem lançamento previsto para o Carnaval de 2025 e será dedicado aos ritmos baianos. Mais quatro ou cinco lançamentos vão acontecer até o final de 2024.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a artista falou que o sucessor de “O problema é a velocidade” (2016) e “Quero viver sem grilo – Uma viagem a Jards Macalé” (2020) está permeando a sua cabeça há bastante tempo. “Já tem 20 anos que eu estou fora de Salvador, morando no Rio de Janeiro, mas tem 10 que eu venho pensando muito em realizar um projeto fonográfico em homenagem à minha terra e às minhas raízes”, disse.



Ela afirmou que tudo que faz tem a Bahia, “mas os meus últimos trabalhos foram muito aprofundados na música popular brasileira em geral e também muito dentro desse DNA Rio-Bahia que hoje existe em mim”. Emanuelle contou que o desejo de enaltecer a sua origem artística, muito pautada nos ritmos afro baianos, despertou fortemente.

“Eu nasci como cantora dentro de uma banda de samba-reggae, mais especificamente um cover do Olodum. Eu cresci nesse universo e isso é algo que faz parte da minha ancestralidade. Isso está na minha cabeça há um tempo. Só que dentro dessa agenda de cantora, mas também de atriz, eu queria que fosse um projeto que eu pudesse focar nele. Não queria fazer paralelamente com nada. E chegou o momento”, enfatizou.

Segundo a cantora, o repertório ainda está sendo construído, mas há parcerias com o poeta Capinam, Gil Vicente Tavares e Cezar Mendes. “Nos últimos dois anos eu venho fazendo pesquisa de repertório. É um projeto que é produzido pelo Kassin, que é um grande produtor musical, onde eu vou reverenciar esses ritmos afro baianos, tudo aquilo que me tornou artista”, pontuou.

“Vá na Paz do Senhor”, que é uma canção de Leonardo Reis e André Luiz Simões, foi a última que chegou em Emanuelle. “Mas ela passou na frente das outras e se tornou a primeira porque o que ela tem muito a ver com o caminho que eu quero seguir com esse projeto”, disse.

Emanuelle Araújo contou que o repertório do álbum ainda está sendo construído | Foto: Amanda Tropicana | Divulgação

A música também ganhou um clipe, que foi gravado em Salvador com direção de Nanda Costa e Magali Moraes e conta com participação de pessoas importantes na história da cantora, como os integrantes da companhia de dança Interart, o ator Luís Miranda e Tatau, que entrou no projeto de surpresa.



“Ele foi meu parceiro em um programa chamado The Masked Singer Brasil, da TV Globo. Ele é um ídolo, um pai. Eu tenho muito respeito pela obra dele. Nós tivemos esse reencontro mágico no Masked Singer. Foi tudo muito forte, trocamos muito sobre toda a nossa carreira. Eu convidei a Beberes, que é uma grande maquiadora de Salvador e que é filha de Tatau. Eu contei para ela sobre esse reencontro com o pai dela e ela ligou para o pai dela e disse: ‘meu pai, vem aqui agora’. E ele participou do clipe”, revelou.

Sobre a parceria com a dupla de diretoras, ela contou que primeiro chamou Magali e depois Nanda. “Eu sempre percebi dentro da visão artística da Nanda algo muito criativo. Como atriz ela já tem um lado de direção muito forte. E ela começou a passar para mim essas ideias, esse desejo. Já a Magali Moraes é uma diretora que trabalha bastante no mercado soteropolitano. Uma menina super contemporânea. Para mim é muito interessante voltar para o mercado de Salvador e encontrar pessoas jovens e que continuam propagando a nossa raiz”.

E foi a melhor ideia que eu tive na minha vida porque as duas juntas foram muito potentes. Emanuelle Araújo - cantora e atriz

Emanuelle Araújo e as diretoras Nanda Costa e Magali Moraes | Foto: Amanda Tropicana | Divulgação

Emanuelle disse ainda que todos da equipe trabalharam juntos na escolha dos cenários para gravar o clipe. “Eu pincelei a ideia inicial, falei o que eu queria. Uma coisa que eu disse logo para Nanda que eu queria era a praia da Ribeira, que é onde eu me conecto muito, me traz muitas memórias boas da minha infância e do meu começo na arte”.



A artista revelou também que Nanda sugeriu um lugar que é muito emblemático para ela, que é a Ponta do Humaitá. “Eu também tinha pensado em algo que fosse o meu lado urbano e elas sugeriram o La Taperia, no Rio Vermelho, que é de um grande amigo meu. Foi uma comunhão muito boa de ideias”, completou.

Segundo ela, a ideia é que, logo após o lançamento do álbum, que deve acontecer em 2025, comece a temporada de shows.

Assista ao clipe de “Vá na Paz do Senhor”: