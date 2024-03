Emicida estreia como apresentador em podcast de samba | A TARDE

Um dos maiores nomes do rap, Emicida é também um grande apaixonado pelo samba. O artista que já chegou a afirmar que "o samba é o Brasil que deu certo" estreou como apresentador no recém-lançado podcast “Sambas Contados”, uma parceria entre a Globo e o hub de entretenimento Laboratório Fantasma, disponível na Globoplay.

>>> Emicida anuncia turnê final de “AmarElo" e show em Salvador

>>> Fióti revela planos de gravar disco em Salvador

Em cada um dos 10 episódios publicados diariamente ao longo de duas semanas, de segunda a sexta-feira, o artista percorre a história do gênero musical e seus desdobramentos nem sempre explorados. “O Brasil real é o Brasil onde o samba nasceu e tudo o que aprendemos a amar nesse país está ligado ao samba. É o que nos difere e nos potencializa, um exercício de possibilidade e de esperança nas frestas de uma sociedade ultra desigual”, diz ele.

Com um formato próximo ao que fez em "AmarElo”, Emicida busca reverenciar os precursores do samba, a partir de menções e conexões com o gênero: desde o show em que interpretou o repertório de Clementina de Jesus, passando por sua parceria e amizade com Wilson das Neves, até o seu trabalho de estúdio mais recente – AmarElo - no qual usa o termo "neosamba" para definir a proposta de sua sonoridade.

Em “Sambas Contados”, Emicida passa pelo legado de Adoniran Barbosa, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, entre outros personagens. O cantor contou que o principal critério de escolha para o desenvolvimento da temática dos episódios e personagens foi a homenagem aos legados.

“Busquei por personagens dos primórdios, uma espécie de volta no tempo para explicar a raiz do samba. Teremos um registro honesto de perspectivas bastante específicas a respeito dos homenageados. Imagino que as pessoas vão gostar de saber mais sobre a religiosidade de Johnny Alf, a relevância de Dona Ivone na luta manicomial, como Adoniran e Eisner foram próximos em suas histórias ou porque os quintais sempre retornam poderosos na cultura popular brasileira, que é também nosso episódio dedicado à Tia Ciata e ao fundo de quintal”, revelou.

O podcast “Sambas Contados” está disponível de forma gratuita na Globoplay e nas plataformas de áudio. “As pessoas podem esperar uma viagem deliciosa por histórias que, de alguma forma, são as histórias de todos nós”, prometeu Emicida.