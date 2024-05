Espaço do “JAM no MAM” ganha novo nome após sanção de Jerônimo | A TARDE

A área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) ganhou um novo nome. A partir desta sexta-feira, 3, o espaço onde é realizado o tradicional evento “JAM no MAM” passa a se chamar “Praça Maestro Letieres dos Santos Leite”, em homenagem ao músico baiano que fundou a Orkestra Rumpilezz.

A lei que dá nome ao espaço foi sancionada nesta quinta, 2, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta.

Além de ter criado a Orkestra Rumpilezz em 2006, a partir de seus estudos sobre a relação entre percussão do candomblé e a música da Bahia, Letieres Leite fez outros trabalhos de destaque, tendo atuado nas bandas de grandes artistas, como Gerônimo Santana, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Lulu Santos, Daniela Mercury, Elza Soares e Carlinhos Brown.

Um dos seus trabalhos de maior destaque foi a participação, até 2011, na chamada “Banda do Bem”, que acompanha Ivete Sangalo desde o início de sua carreira solo, em 1999. Com a estrela da Axé Music, ele participou de diversos álbuns, incluindo aqueles produzidos a partir dos shows históricos realizados na Fonte Nova (2003), no Maracanã (2006) e no Madison Square Garden, em Nova Iorque (2010).

Letieres Leite morreu em 27 de outubro de 2021, em Salvador, em decorrência da Covid-19.