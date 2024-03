Espetáculo musical “A Cidade da Bahia é Nossa!” volta ao Pelourinho | A TARDE

Celebrando uma década de existência, a companhia Aláfia Cia de Teatro de Salvador, promete uma programação especial que se estenderá ao longo do ano. Como parte da programação do Festival da Cidade, que celebra os 475 anos da capital baiana, a Aláfia traz de volta o espetáculo "A Cidade da Bahia é Nossa!", que já marcou o público, durante várias temporadas no Pelourinho, entre 2017 e 2020, deixando sua marca também na Feira Literária de Mucugê, realizada em agosto de 2022.

O espetáculo itinerante de rua, "A Cidade da Bahia é Nossa!", é uma proposta cênica concebida por Edvard Passos, responsável pela direção e dramaturgia. Originado no âmbito de sua pesquisa acadêmica, o espetáculo é o resultado prático de sua tese de doutoramento. O musical de rua, que percorre o Pelourinho, presta homenagem à rica herança cultural da Bahia, unindo as narrativas imortais de Jorge Amado à música vibrante de Gerônimo Santana.

Com roteiro e direção de Edvard Passos, músicas originais compostas por Gerônimo Santana, direção musical de Luciano Bahia e um elenco talentoso de atores baianos, o espetáculo promete proporcionar uma experiência única e emocionante, destacando a tradição cultural da Bahia. As apresentações estão programadas para os dias 15 e 22 de março, e 05 de abril, às 19h, com saída do Largo do Pelourinho.