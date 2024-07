“Eu sou pagodeira”, de Tacila Almeida, é lançado no Pagode por Elas

A composição faz parte do EP Nova Década do Pagodão e foi lançado em novembro de 2023 - Foto: Divulgação

“Eu sou pagodeira”, hit da cantora baiana Tacila Almeida que virou projeto audiovisual, será lançado no próximo dia 16, no canal do YouTube da Pagode por Elas - plataforma de conteúdo e projetos especializada nas mulheres do pagode baiano.

A composição faz parte do EP Nova Década do Pagodão - lançado em novembro de 2023 - expõe uma metáfora visual da realidade periférica, da vivência de mulheres dentro da cena do pagodão baiano, que ainda são marginalizadas, sexualizadas e vistas como submissas.

"É uma música conceito para as mulheres de periferia, que sempre foram denominadas de forma pejorativa como “piriguetes”, apenas porque estão inseridas na cultura periférica e gostam de pagodão. Acreditamos que construir novas narrativas para um gênero tão marginalizado contribui na construção de uma nova cena musical, com inclusão e equidade na indústria, em todos os segmentos”, explica Beatriz Almeida, co-fundadora da Pagode Por Elas.

O projeto do clipe Eu Sou Pagodeira foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

"Hoje as mulheres de diferentes gerações, estimuladas pelo movimento Pagode Por Elas, são representadas nesse clipe que remete aos antigos pagodes clássicos que caiam na voz do povo. Pagode esse, convidativo à mesa do bar, aos campos de futebol, à barbearia, porém com uma releitura contemporânea e um novo protagonismo, dessa vez feminista, que alcança também salões de beleza, quitandas e é claro os paredões”, completa Mariana Ayumi, diretora geral e criativa do clipe.

Buscando ampliar os formatos de inclusão e acessibilidade, além da tradução em libras de Eurides Nascimento durante todo o audiovisual, o clipe inclui Daisy Santos, uma personagem surda, que também sente e vibra com a música e ao dançar no paredão, faz uma interpretação em libras do refrão da música.

“Quando surgiu o concurso da Pagode Por Elas, eu pensei em trazer uma música que trouxesse um contexto, falando das mulheres, do pagode raiz - que é aquele pagode de antigamente - e falando da favela, pois o pagode tá enraizado dentro da favela. Então, fico muito feliz de tá gravando esse projeto. Espero que vocês gostem”, finaliza a cantora e compositora Tacila Almeida.

Além da Direção de Mariana Ayumi, o projeto contou com a Co-Direção de Joyce Melo e Beatriz Almeida da Pagode Por Elas, Direção de Fotografia e Câmera de Fabíola Silva, Direção de Arte de Clara Matos da Cenosfera, e Direção de Produção de Fernanda Daltro. Considerando toda a ficha técnica, o clipe Eu Sou Pagodeira, contou com uma equipe composta em mais de 90% por mulheres.