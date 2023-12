Ex de Naiara Azevedo se pronuncia após ser acusado de agressão | A TARDE

O ex-esposo de Naiara Azevedo, Rafael Cabral, se pronunciou sobre a acusação de violência doméstica, feita pela cantora, nesta quinta-feira, 30, em boletim de ocorrência em uma delegacia de Goiás e do pedido de medida protetiva.

Rafael não negou as agressões, mas diz ter recebido com “estranheza” a decisão da Justiça de conceder a medida protetiva, de acordo com a revista Quem. Rafael também elogiou a ex-esposa e afirma que pretende acatar as decisões.

Segundo o BO, a violência se iniciou na última quinta, quando o irmão do empresário impediu que a cantora usasse os equipamentos dos quais ela também é proprietária.

“A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas. Humildemente, reconheço os meus erros e minhas falhas humanas enquanto marido, respeito e acolho as decisões da Justiça e espero que através do diálogo possamos construir um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e divergências”, disse ele.

Naiara e Rafael foram casados por 10 anos, e terminaram em julho deste ano. Mesmo separados, o ex-casal continua com a relação profissional, como sócios.