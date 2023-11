Naiara Azevedo denuncia ex-marido à polícia por violência doméstica | A TARDE

A cantora Naiara Azevedo registrou um boletim de ocorrência, durante a madrugada desta quinta-feira, 30, na Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), em Goiânia, por violência doméstica. Ela acusa seu ex-marido, Rafael Cabral, de agressão e pediu uma medida protetiva contra ele.

A informação foi confirmada por um agente da Central de Flagrantes, ao G1. “A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deaem, que fica aqui dentro, por violência doméstica”, disse.

Segundo o boletim de ocorrência ao qual o G1 teve acesso, Naiara contou que foi casada por dez anos e se separou em julho desde ano. Ela contou que sofreu “um episódio de violência física e de ameaça, quando ele [ex] disse que acabaria com sua carreira, com sua vida e também a injuriou”. O caso foi em julho.

Naiara contou à polícia que não tem acesso às informações das contas bancárias, que são movimentadas pelo ex e a família dele. Além disso, afirmou que vários de seus bens, como casas e veículos de luxo não estão no nome dela, e sim de Raphael.

Em nota, a Polícia Civil informou que "registrou boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora vítima, a qual foi prontamente atendida, e que a Deaem já está tomando todas as medidas de investigação em conformidade com o previsto na Lei Maria da Penha".

O que diz a defesa

O advogado Guilherme Capanema, que representa Rafael, informou que ele não foi intimado e não tem conhecimento de todos os fatos. “Estamos apurando e levantando todas as questões, razão pela qual, no momento, não temos nada a declarar quanto a tal ponto”, disse.