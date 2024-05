Fafá de Belém questiona ausência do Norte no Rock'n Rio: "nos apagar" | A TARDE

Maior festival de música do Brasil, o Rock in Rio terá o 'Dia Brasil', dia dedicado à música brasileira, sem artistas internacionais.

No sábado, 21, artistas de sertanejo, samba, MPB, bossa nova, música clássica, rap, trap e pop nacional se apresentarão nos diferentes palcos.

LEIA TAMBÉM

Simone Mendes é a primeira sertaneja a cantar no Rock In Rio



Entretanto, uma ausência foi sentida: artistas e ritmos do norte do país. Quem fez o alerta foi a cantora Fafá de Belém, que questionou se a região não faz parte do país.

"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Odete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aíla, onde estou eu?", escreveu.

Em seguida, ela questionou a presença dos ritmos carimbó e siriá, além dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, as aparelhagens, o tecnobrega e artistas indígenas.

"O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara. O maior festival de música do país tem um Dia Brasil e nos coloca da porta pra fora", desabafou.

Fafá considerou ainda que a exclusão prova que o Norte continua sendo "um artigo folclórico usado como e quando querem, pra uma imagem cool".

"Pertencimento é muito diferente do uso por conveniência. Nós aprendemos isso a duras penas, e exigimos respeito!", disse.

Confira o post.