Famosos lamentam morte de MC Marcinho: 'Funk em luto'

O país se despede neste sábado, 26, do cantor MC Marcinho, dono de grandes hits como 'Glamurosa', 'Rap Solidário' e 'Garota nota 100'. O cantor carioca teve morte confirmada às 9h10, pelo Hospital Copa D'Or. Nas redes sociais, artistas, políticos e amigos do funkeiro lamentaram a sua morte.

A cantora Tati Quebra Barraco, considerada uma das percussoras do funk feminino, lamentou a perda do seu amigo. A ex-fazendeira foi uma das primeiras a comentar sobre a morte do artista.

"Mais uma perda em menos de um mês, para mim, para gente e para o funk. Descane em paz, meu irmão. Obrigada por tudo. Te amo Marcinho", escreveu no Instagram.

Outro amigo pessoal do cantor que prestou homenagem nas redes sociais foi o apresentador e influenciador digital, David Brazil.



"Muito obrigado pelo seu carinho, respeito e amizade, descanse em paz coisa rica. Igual a você, eu sei que não tem. De zero a dez, te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia você vem”, escreveu, parafraseando a canção 'Garota Nota 100'.

Já a cantora Lexa, considerou MC Marcinho como "uma das a maiores vozes do funk" e consternou a sua emoção nas redes sociais devido a morte do "Princípe do Funk", como o cantor era conhecido.

"Ontem ainda havia esperanças, mas hoje infelizmente a notícia mais triste chegou. Perdemos uma das maiores vozes do Funk. O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo pra toda a família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto".

Flamenguista de coração, o time também postou uma nota oficial sobre a morte do cantor.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande rubro-negro MC Marcinho. O cantor embalou gerações com seus hits, marcou a história da música brasileira e vai deixar saudades em milhões de fãs, amigos e familiares", escreveu.

A morte do funkeiro repercutiu no Congresso Nacional. Ainda nas mídias sociais, o deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol) postou uma mensagem lamentando a morte do funkeiro.

"Triste a notícia da morte do MC Marcinho. Seu talento e arte são partes significativa da história do Funk. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e fãs", disse.