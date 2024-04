Fãs de Salvador revelam conexão com Paula Toller através da música | A TARDE

A cantora Paula Toller fez um show da sua turnê “Amorosa” em Salvador. Segundo a artista, o momento é de conexão com os fãs, que encheram a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) com um mar de bexigas em formato de coração, que foram entregues na entrada do evento.

O casal Débora Batista, de 58 anos, e Aguinaldo Loyola, são fãs de carteirinha da ex-Kid Abelha e acompanham a trajetória da cantora, que comemora 40 anos de carreira neste ano, desde o início. “Acompanhamos a Paulinha desde o Kid Abelha e somos apaixonados pelo trabalho. Já estive em outros shows, quando fizeram na Pituba, perto do Português [antigo Clube Português]”, diz Débora.

“Eu costumo dizer que se ela cantasse no meu ouvido, eu dormiria tranquilamente, porque é muito bom”, brinca. Débora diz que a cantora representa o melhor da música brasileira. “A Paula traz para a gente tudo que a geração de 80 almejava e queria. Eu acredito que o melhor momento da música brasileira e da música popular foi na década de 80 e Paula Toller faz parte disso, quando era do Kid Abelha”, relembra.

“Ela traz a suavidade, a doçura, o romantismo”, completa Aguinaldo. Débora ainda afirma que ela e o esposo buscam espaços iguais aos da Concha. “É um momento de muita passividade, tranquilidade, já estamos vivendo em momentos tão conturbados, mas Paula traz para a gente: 'ela ainda existe, a música está aqui, acredite porque ela existe'”.

Já os amigos Kelly Silva, de 30 anos, e Max Cabral, de 27, acompanham a carreira da artista há menos tempo, mas a admiração é a mesma. “Ela tem esse Q de uma mulher animada, que busca conexão com pessoas que acabam sendo fãs dela, então nesse momento é envolvente e um carinho para conosco”, diz Max.