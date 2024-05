Felipe Pezzoni é submetido a cirurgia após descobrir duas hérnias | A TARDE

O vocalista da banda Eva, Felipe Pezzoni, foi submetido a uma cirurgia de emergência, após descobrir duas hérnias na cervical, localizada no pescoço, que já estava comprimindo sua medula. Nas redes sociais, o cantor de axé music falou sobre sobre a descoberta e processo de tratamento.

“Eu estava com uma dormência muito forte no braço, fiz uma ressonância [exame para monitoração e cuidado de doenças] e descobri que estava com duas hérnias e já criando uma lesão na medula. Então é necessário essa cirurgia de emergência”, disse o cantor na sala de cirurgia antes do procedimento.

Pezzoni relatou que havia uma preocupação com a intubação por causa das cordas vocais. “Mas eles [equipe médica] fizeram tudo com excelência e foi um grande sucesso essa cirurgia”. Ao lado da mãe após a cirurgia, ainda no hospital, o artista disse que nunca tinha feito minha cirurgia e passa bem. “Indo para casa, após quatros dias aqui. Os cuidados continuam, mas estou bem e já já estou de voltas aos poucos”, disse

