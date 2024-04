Ferrugem traz turnê comemorativa para a Bahia | A TARDE

O cantor Ferrugem desembarca em solo baiano para fazer a estreia de sua turnê comemorativa de 10 anos de carreira. O show acontece no Armazém Convention Hall no dia 20 de abril.

Reunindo os maiores sucessos de sua trajetória, Ferrugem levará para o palco do Armazém um repertório que vai passar por cada fase dos 10 anos de sua carreira, incluindo canções como “Me bloqueia”, “Climatizar”, “Pirata”, “Distante do seu mundo”, “Paciência”, “Eu sou feliz assim”, “Você e eu”, “Eu juro” e “Sinto sua falta”.

”Que emoção em começar nossa jornada de celebração na Bahia, essa terra tão especial! É uma honra dar início a essa turnê onde a energia e o amor pela música são incomparáveis. O que eu mais quero é fazer dessa noite um momento mágico, cheio de emoção e muito pagode. Salvador, pode se preparar para uma noite inesquecível!”, disse animado, o cantor Ferrugem.

O evento contará com quatro setores: Arena, Área Vip, Camarote e Lounges. Os ingressos estão sendo vendidos nos balcões do Pida, no Shopping Piedade, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, na loja do Armazém no Parque Shopping Bahia, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site.





Serviços O que: Turnê Ferrugem – 10 anos Onde: Armazém Convention Hall Quando: 20 de abril Atrações: Ferrugem Informações: @ssaproducoes Vendas: Balcões do Pida, no Shopping Piedade, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, na loja do Armazém no Parque Shopping Bahia, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia e através do site www.boratickets.com.br