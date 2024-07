Festival de Jazz no Capão 2024 já tem data definida; confira

Evento acontece na cidade de Palmeiras - Foto: Divulgação

A 11ª edição do Festival de Jazz do Capão, que acontece na região da Chapada Diamantina, já tem data definida. O evento vai ser realizado entre os dias 20 e 21 de setembro, no Circo do Capão, localizado no Vale do Capão, em Palmeiras.

Pela sexta vez, o festival tem o apoio financeiro do Edital de Eventos Calendarizados do Fundo de Cultura da Bahia. O projeto conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia (@secultba). Além do patrocínio da Suzano (@suzano_oficial) e da Axxo Construtora , através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, com realização da CulturaTAO (@culturatao) e Ministério da Cultura, Governo Federal (@minc).

De acordo com a publicação, a programação do evento também já está definida, mas deverá ser divulgada em breve.