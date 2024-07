Festival de Jazz no Capão retorna após cancelamento em 2023; confira

Última edição do festival ocorreu em 2022 - Foto: Divulgação

O Festival de Jazz no Capão confirmou, na manhã desta segunda-feira, 1º, através de anúncio no perfil oficial nas redes sociais, a realização de mais uma edição. A manutenção do evento atravessava incertezas após ter sido cancelado no ano anterior, mas retorna com tudo para 2024.

Na ocasião, o idealizador do evento, Rowney Scott, afirmou que a decisão foi tomada por causa da falta de edital da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult). A última edição do festival ocorreu em 2022.

"Prometemos ao nosso público e aqui estamos, com muito amor, trabalho e resiliência. 2023 foi um ano de respiro, nunca uma ausência, um ato de resistência. Em 2024, o Festival de Jazz do Capão está ainda mais engajado com a causa ambiental, preocupado com a situação do planeta e com a incapacidade humana de se reconhecer enquanto natureza", escreveu o perfil do evento.

Ainda segundo a publicação, a edição 2024 do Festival de Jazz no Capão abraça e apresenta a causa “Pelos Direitos da Natureza”.