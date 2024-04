Filho de Gal Costa reconheceu viúva como segunda mãe; entenda | A TARDE

Em audiência realizada em março de 2023 na Justiça de São Paulo, o filho de Gal Costa, Gabriel Costa Penna Burgos, de 18 anos, reconheceu Wilma Petrillo, a viúva da cantora, como sua segunda mãe.

Burgos, que à época tinha 17 anos, afirma, em vídeo obtido pelo jornal Folha de S. Paulo, que Gal e Petrillo escolheram ele, juntas, no lar de adoção onde morava. “Para mim, [Wilma] era a minha segunda mãe”, disse Burgos, que afirmou que que tratava ela como tratava Gal, a qual ele se refere como “mãe”.



A assessoria de imprensa de Burgos lamentou, em nota, o “o uso de questões pessoais para sustentar uma narrativa que não condiz com a realidade dos fatos nem tem relevância para o caso em pauta”.



Na audiência em que o vídeo foi gravado, Burgos respondia ao pedido da viúva para ficar com a sua guarda, o que foi concedido a ela. Além disso, na mesma ocasião, o rapaz se pronunciou sobre o pedido de Petrillo para obter, na Justiça, o reconhecimento da união estável que mantinha com a artista. Um documento foi assinado por Burgos, confirmando a relação.



O rapaz afirmou sempre ter morado na mesma casa com Gal e Petrillo. Entretanto, menos de um ano depois, o jovem mudou de ideia e, em janeiro, contratou advogadas com o objetivo de anular o documento que assinou. Ele questiona a fração reivindicada por Petrillo, da herança deixada pela artista.



Burgos afirmou, em entrevista concedida ao Fantástico, no último domingo, 31, ter sido coagido pela viúva a assinar o documento. A ex-empresária nega qualquer coação e afirmou que a mudança de comportamento do filho de Gal se deve ao relacionamento que ele tem com uma mulher 30 anos mais velha.