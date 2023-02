Filhos de Rita Lee comentam em publicação sobre internação da cantora

Os filhos de Rita Lee reagiram à publicação feita pelo pai e marido da cantora, Roberto de Carvalho, que fala sobre a internação da artista, na última quinta-feira, 23, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Beto Lee usou um emoji de coração em resposta à mensagem.

Assim como o irmão, João Lee reagiu com um emoji de coração ao texto que diz "que como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias". De forma breve, ele comentou: "É isso".

A publicação também recebeu comentários e mensagens de apoio de diversos artistas que desejaram melhoras à Rainha do Rock. Boninho e o jornalista Zeca Camargo postaram emojis que simbolizam esperança e agradecimento. Branco Mello, do Titãs, comentou emojis de corações. A humorista Fafy Siqueira escreveu: "Eu amo vocês". Mel Lisboa também reagiu com emojis retratando amor e agradecimento.

Em outra publicação neste sábado, 25, Roberto tranquilizou os fãs acerca do estado de saúde de Rita e agradeceu as mensagens de carinho dedicadas à cantora. "Gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão em internações", escreveu.

A cantora, de 75 anos, deu entrada na unidade hospitalar porque, nos últimos dias, perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil, segundo informações de fontes próximas à família. Como forma de prevenção, Rita está sendo mantida em observação pela equipe médica.

Rita Lee foi diagnosticada com um câncer de pulmão em maio de 2021. Em abril do ano passado, ela comunicou por meio das redes sociais que estava curada da doença. Na época, o filho mais velho do casal, Beto Lee falou sobre o tratamento da mãe em entrevista ao jornal O Globo. "Foi uma estrada bem esburacada, mas ela conseguiu atravessar", revelou.