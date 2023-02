Rita Lee é internada e estado de saúde é 'delicado'

A cantora Rita Lee, 75, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 24. O estado de saúde da cantora, segundo a informação é da colunista Fábia Oliveira, é “extremamente delicado”.

Ao realizar um exame de saúde de rotina, em maio de 2021, ela foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. Em 11 de abril de 2022, os exames feitos pela artista já não detectaram mais a presença do tumor em seu organismo.

A cantora é conhecida como a “rainha do rock brasileiro” e soma R$ 55 milhões de discos vendidos na carreira.

No começo deste mês, o guitarrista Roberto de Carvalho, que é o seu marido, chegou a compartilhar uma imagem da artista nas redes sociais. Na imagem, Rita Lee aparece com o cabelo curto, em tratamento de quimioterapia.