Forfun traz viagem no tempo e homenagens em show na Concha Acústica

Forfun levou os fãs soteropolitanos a uma grande euforia com show da "Turnê Nós" - Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) se transformou em um verdadeiro templo de rock alternativo neste domingo, 28, com o retorno da banda Forfun nas terras soteropolitanas. De produções audiovisuais a homenagens à música baiana, a “Turnê Nós” proporcionou aos fãs uma viagem no tempo rica em nostalgia e emoção.

Estou emocionado. To na Concha Acústica do Teatro Castro Alves - diz Vitor Isensse, guitarrista, tecladista e vocal da banda.

O grupo abriu a apresentação com a famosa música “Hidropônica” e seguiu com diversos sucessos como Good Trip, Aí Sim, Cosmic Jesus, Morada, Alegria Compartilhada, e mais. Os fãs cantavam com euforia e um coro que ecoava pela Concha, além de formarem as famosas “rodinhas de rock” - uma marca registrada da banda. Veja abaixo.

O show levou cerca de 2h de duração, com uma sequência de vídeos projetados que retrataram momentos marcantes, desde a formação em 2001 até os últimos anos de sua atividade antes do fim da banda.

Durante a apresentação, Forfun fez uma performance acústica com suas músicas como forma de homenagear o espaço do evento. Na sequência, a banda também surpreendeu a plateia com uma versão da música "Me Abraça e Me Beija", originalmente interpretada por Ivete Sangalo, e “Beija-flor”, da banda Timbalada.

Ao Portal A TARDE, o psicólogo Renato Lins, de 29 anos, contou que esperou por esse reencontro da banda desde o fim do grupo. “É uma banda que acompanhou o crescimento de uma grande geração, hoje, mais velha, que tenta incorporar o significado das músicas, o que a gente viveu naquela fase. É muito bom pensar em tudo isso, ter essa nostalgia e ressignificar para os próximos momentos que a gente vai ver aí, quem sabe daqui a um tempo a gente não tem essa oportunidade de novo? Mas é aproveitar o máximo desse show e dessa alegria compartilhada”, diz.

A estudante de artes plásticas, Aila Bringel, de 26 anos, comentou que sempre ouviu a banda mas é a primeira vez que conseguiu ir a um show do grupo. “Me sinto lisonjeada porque apesar de escutar Forfun há muito tempo, eu nunca tive a oportunidade de vim em show e nunca achei que teria. Agora a gente está tendo essa oportunidade. A sensação é de completude porque realmente é uma banda que mudou minha minha cabeça, mudou minha forma de pensar e continua mudando”, relata.

Aila Bringel e Renato Lins, fãs da banda presentes no show | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Salvador é a quinta apresentação da turnê, que já passou por Florianópolis (SC), Vitória (ES), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Em entrevista ao Portal A TARDE, Vitor destacou que todos do grupo estão aproveitando a realização dessa maratona de shows, desde os ensaios até as viagens juntos.

“A vibe está realmente muito boa, a energia está muito legal assim, acho que todo mundo entrou em um clima de ‘cara, vamos aproveitar porque tem data pra acabar e depois todo mundo vai ficar com saudade’. Então é fazer valer a pena e fazer valer pelo público também, tem muita gente na expectativa há anos pra isso acontecer”, ressalta.