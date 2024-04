Gaiteiro da banda Nenhum de Nós, João Vicenti morre aos 58 anos | A TARDE

O gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós, João Vicenti, morreu aos 58 anos em Porto Alegre, nesta terça-feira, 26. Ele lutava contra um câncer no rim. De acordo com o Hospital São Lucas, a causa da morte do músico foi insuficiência hepática.

Nas redes sociais, o vocalista da banda, Thedy Correa, lamentou a morte do companheiro. "Com enorme pesar, comunicamos o falecimento de João Vicente, nosso irmão, integrante amado da família Nenhum de Nós. Este é um momento de profunda tristeza para todos nós", publicou.

"Agradecemos imensamente o carinho de todos. Assim que possível, compartilharemos mais informações", completou a mensagem.

João Vicenti subiu no palco pela última vez em janeiro deste ano, em São Francisco de Paula, na Região da Serra do Rio Grande do Sul. Antes, ele realizou uma temporada de cinco shows do espectáculo "Acústico 100" no Theatro São Pedro.

O artista nasceu em São Gabriel. Ele entrou no Nenhum de Nós em 1994. Ao longo da carreira, se destacou em vários instrumentos, como piano, gaita, gaita de botão, gaita cromática e violão.

A prefeitura de São Gabriel decretou luto oficial de três dias em razão da morte de João Vicenti. O velório está previsto para começar às 10h desta quarta-feira, 27, no Crematório Metropolitana de Porto Alegre.