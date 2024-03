Gal Costa e Wilma Petrillo não eram um casal, diz filho da cantora | A TARDE

Gabriel Costa, filho de Gal Costa, pediu à Justiça a exumação do corpo da mãe a fim de investigar as causas de sua morte. Na petição, a defesa de Gabriel argumenta que Gal não tinha qualquer relação amorosa com Wilma Petrillo na época em que ela faleceu.

>>> Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da mãe

Segundo a advogada Luci Vieira Nunes, que representa Gabriel, não é possível afirmar que elas tiveram uma relação estável. “É inequívoco que se elas realmente tiveram uma relação, esta já havia acabado havia muito tempo. Há anos, Wilma era somente empresária de Gal”, afirmou Nunes ao O Globo.

A defesa afirma que Gal nunca reconheceu publicamente a união, e nem tinha intenção de deixar patrimônio para Wilma. “O que ela não imaginou foi que sua última vontade não seria respeitada pela mulher que era madrinha de seu filho”, salientou.

Wilma Petrillo entrou com uma ação na Justiça no ano passado, pedindo o reconhecimento da relação com Gal, que teria começado em 1998. Elas viviam juntas quando Gal adotou Gabriel.