Filho de Gal Costa pede exumação do corpo da mãe | A TARDE

O filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa, de 18 anos, entrou com um pedido na Justiça para que o corpo da mãe seja exumado. O jovem também solicita a realização de uma necrópsia para que a verdadeira causa da morte da cantora seja estabelecida.

Segundo a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a petição foi apresentada à Justiça na última quarta-feira, 13.

Além desses pedidos, o filho único da cantora também requisita que os restos mortais de Gal sejam transferidos de São Paulo para o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde a artista comprou um jazigo para ser enterrada ao lado da mãe, de quem tinha uma relação muito próxima.

Gal morreu em novembro de 2022, e a certidão de óbito atesta que a artista foi vítima de um infarto agudo do miocárdio e que estava com câncer de cabeça e pescoço. Entretanto, Gabriel deseja que as dúvidas em torno da causa da morte da mãe sejam definitivamente esclarecidas.