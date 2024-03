Empresa da Gal Costa deve mais de R$ 700 mil em impostos | A TARDE

Empresa que tem como sócias Gal Costa (1945-2022) e a ex-empresária da cantora, Wilma Petrillo, a GMC Produções Artísticas acumula uma dívida de R$ 738 mil em impostos. Um levantamento feito pelo Uol Splash, que teve acesso exclusivo a detalhes dos débitos, considera dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Prefeitura de São Paulo e do Tribunal de Justiça do estado.

Foram analisados os processos de cobrança e identificadas dívidas com a União e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações estão débitos de Imposto Sobre Serviço(ISS), Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e Previdenciários.



Segundo informações da Fazenda Nacional, os débitos com tributos previdenciários somam R$ 188.401,79. Já as dívidas com a Prefeitura da capital paulista chegam a R$ 549.861,79. Esses valores foram apurados até 1 de março de 2023.



Duas das cobranças são referentes à taxa de coleta de lixo em aberto no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Na primeira, de 2021, a prefeitura da capital paulista cobra R$ 21 mil. Na outra, protocolada em 2023, a cobrança é de R$ 24 mil.



Com Imposto Sobre Serviço (ISS), que é o tributo cobrado pelo município, a dívida chega a 486.633,63, considerando o período de 2016 a 2020.



A GMC Produções Artísticas foi criada em 21 de dezembro de 2012, com um capital social de R$ 30 mil.