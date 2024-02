Gloria Groove e Majur fazem show na Praça Cairu neste sábado | A TARDE

A Praça Cairu, no Comércio, em Salvador, recebe até o dia 25 de fevereiro o Viva Verão, pós-Carnaval para os inimigos do fim. Neste sábado, 17, a partir das 18h, a festa recebe a drag queen Gloria Groove que sobe ao palco ao lado do cantor Hiran, além das apresentações do Cortejo Afro e da cantora Majur.

Já no domingo, 18, no mesmo horário, o primeiro bloco Afro do mundo, Ilê Aiyê, faz uma apresentação especial no ano em que comemora seu cinquentenário. E Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor prometem emocionar o público com o show dos Novos Baianos.



Na última sexta-feira (16), o Viva Verão contou com a apresentação da banda Malê Debalê, o maior balé afro do mundo. O Malê também presenteou o público com muita dança e simpatia dos vencedores do 43° Concurso Negro e Negra Malê, Camila Morena e Jefesson Reis, que brilharam no Carnaval deste ano.



Uma das atrações mais aguardadas da noite foi a cantora Mariene de Castro, que apresentou para o público o consagrado projeto “Santo de Casa”. Como já é tradição nas apresentações do Santo de Casa, as Ganhadeiras de Itapuã também marcaram presença na festa e abrilhantaram a noite com muito samba no pé.

Um dos pontos altos da noite foi a participação da cantora e compositora de ciranda pernambucana Lia de Itamaracá. No alto dos 80 anos, a artista, que já foi enredo de duas escolas de samba, cantou ao lado de Mariene de Castro a canção “Eu sou Lia”.



Também se apresentou o Cortejo Zambiapunga, manifestação folclórica que reúne pessoas mascaradas, com roupas coloridas e feitas com retalhos de panos e papéis de seda. O grupo, que também se apresenta anualmente no pré-Carnaval de Salvador, no Fuzuê, é tradicional da cidade de Nilo Peçanha.



Veja a programação completa para todos os dias:



16 de fevereiro (sexta-feira)



Malê Debalê



Cortejo Zambiapunga



Mariene de Castro part. Lia Itamaracá



Ganhadeiras Itapuã



17 de fevereiro (sábado)

Cortejo Afro



Majur



Gloria Groove part. Hiran



18 de fevereiro (domingo)

Ilê Aiyê



Novos Baianos



20 de fevereiro (terça-feira)

Olodum



24 de fevereiro (sábado)



Didá



Márcia Short



Ayabass (Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz)



25 de fevereiro (domingo)

Filhos de Gandhy



Timbalada



Gaby Amarantos