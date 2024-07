Gravação “Sambaiana - Ao Vivo" terá continuação com cinco novas faixas

Além da segunda do "Sambaiana - Ao Vivo", em julho a banda inaugura o projeto Samba na Praça, em Salvador - Foto: Divulgação

A banda Sambaiana começou o segundo semestre com novidades e a primeira delas será a continuação da série de lançamentos do audiovisual “Sambaiana - Ao Vivo”, gravado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Dessa vez, cinco novas faixas serão apresentadas ao público no dia 19 de julho.

>>> Sambaiana celebra 4 anos com o lançamento de projeto audiovisual

A primeira parte do material audiovisual já está disponível no canal do Youtube do grupo. A terceira parte será lançada em agosto e, em setembro, o projeto completo será apresentado, com um show que acontecerá no dia 19, na edição de 40 anos do Rock In Rio.



De acordo com Ju Moares, o foco é a canção "Reconvexo", de Caetano Veloso, eternizada por Maria Bethânia. A música ganha uma arranjo que mescla o pagodão baiano ao samba de roda do recôncavo. "Verdade", de Nelson Rufino, em medley com "Ê Baiana”; "Azul", de Melly, e as autorais "Parece Piada" e "Eu Não Acredito Mais em Você”, completam a lista da segunda parte do lançamento.

Além da segunda do "Sambaiana - Ao Vivo", em Salvador, a banda faz show na Colaboraê, no dia 27. Em agosto passa por São Paulo, no Festival Arô, que acontece no dia 17, em Ribeirão Preto. De volta a Salvador, a banda faz show na festa Preciosa, no dia 24.