Grávida, filha de Anderson Leonardo faz homenagear o pai | A TARDE

Filha mais velha de Anderson Leonardo, Alessa Cristyne prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais neste sábado, 27. O músico morreu aos 51 anos, na sexta-feira, 26, em decorrência de um câncer inguinal.

Grávida de Maria Alice, segunda neta de Anderson, ela publicou nos stories do Instagram uma montagem com várias fotos ao lado do pai, desde registros da infância até fotos recentes. “Você me ensinou tanto… Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você”, escreveu Alessa.

No story, a primogênita do cantor também fez questão de dizer como contará à filha sobre o avô. “Eu vou contar para Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela tava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah Maria, eu tenho tanto pra te contar do seu avô”, afirmou.

Também pelas redes sociais, um dos irmãos de Alessa, Leozinho Bradock publicou uma imagem antiga ao lado do pai. Na legenda, ele escreveu: “Pra sempre estarei no teu colo. Te amo muito, e pode ter certeza que o teu filho está aqui pra seguir tudo aquilo que me foi ensinado por ti”.

Além de Alessa e Leozinho, Anderson Leonardo deixou outros dois filhos: Rafael Phelipe, conhecido como Rafael Molejin, e Alice, a caçula de 3 anos.