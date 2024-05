Grupo do maestro Carlos Prazeres vence etapa de disputa pela Osba | A TARDE

A Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) venceu uma das etapas do edital para a gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Caso ganhe a seleção, a entidade deve seguir na regência da instituição pelos próximos dois anos, com um contrato estimado em até R$ 26 milhões.

O resultado foi divulgado na segunda-feira, 6, no Diário Oficial. Na análise, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) a ATCA obteve a nota técnica 96,26, maior entre as concorrentes. Já a nota orçamentária, segundo critério utilizado para definir o vencedor do edital, não foi divulgada.

A decisão ainda cabe recurso. De acordo com o edital, o grupo vencedor será estabelecido a partir da média ponderada das notas técnicas e orçamentárias.

O imbróglio entre a ATCA, representada pelo maestro Carlos Prazeres, e o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), do maestro Ricardo Castro, ganhou bastante repercussão.

A disputa para a gestão da Orquestra teve início em 2023 com a publicação do edital para seleção de Organização Social responsável pela Gestão dos Serviços de Produção e Divulgação da Música de Concerto da Orquestra.

Gestora da Osba, a ATCA foi desclassificada por incapacidade técnica, durante processo seletivo implementado. O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), outra concorrente, avançou no processo seletivo e chegou a ser apontada como nova gestora no Diário Oficial durante o mês de julho.

