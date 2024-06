Grupo É O Tchan celebra 1ª indicação ao Prêmio da Música Brasileira

- Foto: Divulgação

Celebrando 30 anos de carreira, o 'É O Tchan' foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira pela primeira vez. A indicação foi na categoria Canção Popular (Grupo) e reconhece o impacto duradouro do É O Tchan no cenário musical nacional ao longo dos anos.

No grupo, a notícia foi recebida com alegria. Compadre Washington expressou sua gratidão e destacou que ser reconhecido depois de tanto tempo é uma conquista significativa.

"Pra gente é gratificante ser indicado ao Prêmio da Música, depois de 30 anos, o Tchan nessa batalha, fomos indicado agora, pela primeira vez. Isso pra gente é bom, depois de 30 anos ser reconhecido… E vamos lá, seja o que Deus quiser. Se ganhar ganhou, se não ganhar, ganhamos também só pela indicação", celebrou Compadre.

Já Beto Jamaica afirmou estar radiante. "Aqui é o começo de uma realização pessoal e profissional. Foi uma surpresa essa indicação, pois no inicio, nós fomos apedrejados, tivemos nossa música discriminada, pois as pessoas achavam que nosso som era descartável; e hoje, 30 anos depois estamos com nossa música, rompendo barreiras, quebrando paradigmas e sendo indicado a uma premiação deste quilate".

Homenageando Tim Maia, a 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira 2024, acontece nesta quarta-feira, 12, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Apresentada por Regina Casé, a cerimônia terá interpretações inéditas de Tim por diversos artistas.