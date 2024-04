“Herança minguada”, dispara defesa da namorada do filho de Gal | A TARDE

A parceira de Gabriel Costa Burgos, filho de Gal Costa, acabou entrando na contenda judicial envolvendo o herdeiro da cantora baiana, e sua ex-empresária, Wilma Petrillo, em relação aos bens deixados por Gal após seu falecimento.

Em uma entrevista ao Fantástico, Petrillo, que busca reconhecimento como companheira de Gal para reivindicar parte da herança, sugeriu que Gabriel estava sendo influenciado por sua namorada, que é 30 anos mais velha que ele.

Por outro lado, em declarações ao Uol, a advogada Luci Vieira Nunes, representante legal de Gabriel, afirmou que a parceira do filho de Gal "não precisa da herança minguada" deixada pela cantora.

"Ela não quer falar da vida pessoal dela. Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel", disse a advogada.

Segundo a Folha de S.Paulo, Wilma Petrillo identificou a namorada de Burgos como sendo a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, que é mãe da ex-namorada de Gabriel. A empresária teria relatado que a proximidade entre eles surgiu após uma visita de Tonani ao centro espírita, onde supostamente ela recebeu a informação de que os dois foram amantes em uma encarnação passada.