Herdeiros de Anderson proíbem que membros da banda usem o nome Molejo

Integrantes da banda visitando Anderson no hospital - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Herdeiros de Anderson Leonardo proibiram judicialmente que os integrantes da banda Molejo usem o nome do grupo. A proibição ocorreu após os artistas decidiram abandonar a empresa Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA, que pertencia a Anderson.

Segundo o Uol, o restante do Molejo não aceitou que Leo Bradock, filho primogênito de Anderson, assumisse a posição do pai. É argumentado que esta seria a vontade de Anderson..

O advogado Eduardo Mello, que representa os herdeiros do cantor falecido há um mês e meio, explica que a proibição do uso impede que novos contratos sejam feitos pelos membros sem a aprovação da empresa criada por Anderson.

"Os herdeiros foram informados que os demais integrantes do grupo estão realizando shows sem a devida autorização do efetivo titular da marca. Para agravar a situação, a empresa Molejo Produções e Eventos LTDA está enfrentando dificuldades financeiras, inclusive com dívidas pendentes e salários de funcionários atrasados", diz.

Paula Cardoso, viúva de Anderson, usou o Instagram para desabafar sobre o caso. A empresária lamenta que pessoas estejam usando o nome do grupo e diz que o "legado" não está sendo respeitado."É muito triste ver que tudo que você mais amou na vida está se perdendo no meio de tanta sujeira, sujeira essa que você também sempre soube, mas você sempre pensou mais nos outros que em você mesmo", escreveu.

"Falar de legado é muito fácil da boca para fora, legado também é ser leal aquilo que era de vontade tendo empatia e respeito principalmente com o homem que conseguiu vencer sozinho sem passar por cima de ninguém", completou.