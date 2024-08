Igor Kannário traz versão musical mais madura para gravação de DVD

Igor Kannário se encontra em uma carreira com público fiel - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Igor Kannário trouxe uma nova versão de si mesmo para a gravação de seu DVD, “Bem Vindo À Minha Quebrada” na noite desta quinta-feira, 18, no Parque de Exposições. Com mais maturidade musical, o artista sacudiu o público com 18 faixas, que perpassaram pelo seu passado, presente e futuro.

O palco, que foi decorado de forma que se assemelhava às aglomerações de casa de uma favela, era sua morada, ornando com a coroa do slogan do nome do DVD, já que é conhecido como o “Príncipe do Gueto”. Do passado, vieram “Banho de Sol”, “Lá Vem a Zorra”, “Aba Reta”, “Vizinho Conspirão”, da época em que o cantor era vocalista da banda A Bronkka.

Palco teve mega estrutura | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Com um look todo em couro preto e sapato cintilante na mesma cor da grife Louis Vuitton, Kannário mostrou uma proposta ciborgue como uma ode a transformação e solidificação de sua carreira. Já para o presente, um look prateado, que refletem a paz e serenidade do momento que se encontra, tanto na vida profissional quanto pessoal.

Look do cantor representa transformação | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

E se havia dúvidas quanto a participação de Zé Vaqueiro, as expectativas foram sanadas, porque o cantor piseiro que já tinha se apresentado com Kannário no São João da Bahia, retornou ao Parque de Exposições para cantar com quem ele admira.



Não faltou o grande hit do Carnaval, “Bota Pra Virar”, além de outros lançamentos recentes como “Nasci Pra Fama”, música inédita em parceria com o rapper Teto, composta pelo compositor Jon Jon, que esteve presente no camarote do show.

Além das participações de Tomate, Marcelo Falcão, Zé Vaqueiro e do cantor angolano Matias Damásio. O cantor João Gomes comunicou através das redes sociais, que não poderia participar por questões de logística.

A voz que fala do gueto

Nas orientações para o início do show, alguns fãs que estavam na pista, foram convocados para acessar a área vip em frente ao palco, e ter um contato mais próximo com o cantor. Entre uma música e outra, problemas técnicos atrasaram algumas participações.

O artista aproveitou o momento para mandar um recado sobre os profissionais envolvidos em seu show, que teve 21 dias de ensaio. “Fazendo que a parada aconteça para entregar o melhor pra vocês”. Além de fazer algumas brincadeiras para descontrair o público.

Público Kannáriano | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Entre as pessoas que aguardavam ansiosamente para ver o "pássaro" subir ao palco, estava a merendeira Marilda Nascimento, de 51 anos. “Hoje eu vejo que Kannário é uma pessoa maravilhosa, não é nada disso que o povo rotula, as pessoas que difamam a imagem dele, mas não é nada disso, ele é uma pessoa muito especial. O que ele canta tem a ver com o que está acontecendo. Basta que as pessoas olhem com mais carinho as letras das músicas dele”, disse ela, em entrevista ao Portal A TARDE.

