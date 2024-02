Ivete Sangalo ganhará estátua na orla de Juazeiro | A TARDE

Destaque no Carnaval deste ano conquistando o título de Música do Carnaval com 'Macetando', a cantora Ivete Sangalo será homenageada com a construção de uma estátua na orla de Juazeiro, na Bahia, cidade em que nasceu. As informação são da coluna do Marrom.

A cantora ganhará uma estátua, que será colocada ao lado da escultura em homenagem a João Gilberto, o pai da Bossa Nova.

De acordo com o colunista, Maurício Mauriçola, cantor, compositor, agitador cultural e amigo pessoal de Ivete, afirmou que o projeto está sendo tocado por amigos e admiradores que encomendaram a homenagem a alguns artistas plásticos.

Ivete Sangalo teria dado sugestões de como deveria ser a estátua. A previsão é que a homenagem seja fixada na orla no dia 5 de abril de 2025, mesma data em que iniciará a excursão comemorativa dos 30 anos de carreira da cantora, que acontecerá no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.