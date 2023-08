Jany e banda se apresentam no Pilsner Fest neste sábado em Salvador

A cantora Jany e sua banda serão uma das atrações principais do Pilsner Fest, que ocorrerá nas instalações da AABB, no bairro de Piatã, neste sábado, 5.

O evento promete unir o melhor do entretenimento com uma experiência gastronômica, celebrando a música e os sabores. Em seu repertório, Jany apresentará uma seleção de canções dos ícones do Pop/Rock, como Rita Lee, Amy Winehouse e outras divas da música, além de seus trabalhos autorais.

Ela afirmou estar animada para o festival e contou detalhes sobre o show GIRL ROCK POWER, um tributo especial às divas do rock, pop e MPB. "Preparei este show com muito carinho, com uma banda incrível, tudo pensado para proporcionar uma apresentação única neste evento tão especial. Vida longa ao Pilsner Fest!".

Os ingressos para o Pilsner Fest Barbecue, estão disponíveis para venda no Sympla.