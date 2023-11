Jorge Aragão revela que está curado de câncer; saiba detalhes | A TARDE

O cantor, compositor e multi-instrumentista, Jorge Aragão, anunciou nesta sexta-feira, 27, a remissão completa do linfoma não Hodgkin do qual vinha fazendo tratamento desde julho.

A informação foi confirmada por sua assessoria e pela hematologista Caroline Rebello, que estava cuidado do músico.



“O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 01 de novembro, pra terminar o tratamento”, disse a médica, em nota.



A novidade vem acompanhada do lançamento da nova canção do artista, em parceria com o rap Xamã. A releitura do seu grande sucesso “Eu e Você Sempre”, foi gravada quando Jorge ainda estava em tratamento.