Jorge Vercillo, Silvanno Salles, Nando Viana: veja a agenda da semana | A TARDE

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Nesta quinta-feira, 6, o 'Forró do Bom' leva o clima junino ao Pelourinho com as bandas Flor de Maracujá e Tio Barnabé. No sábado, 8, Nando Viana apresenta seu show Stand Up 'Como faz pra ficar aqui?' no Teatro Jorge Amado.

No domingo, 9, Jorge Vercillo apresenta seu romantismo em um show da turnê JV30 na Concha Acústica do TCA, celebrando suas três décadas de carreira.

Para quem gosta de exposição, a mostra 'Processos Criativos da Xilogravura' segue aberta ao público no Museu de Arte Moderna da Bahia e exibe as produções dos alunos que frequentaram as oficinas de xilogravura no ano de 2023.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA



➡️ Parallax

📅 Quando: Sexta, 7

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Pulsação

📅 Quando: Sábado, 8, e domingo, 9

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

"

EXPOSIÇÃO

➡️ África: Primeiro Coração

📅 Quando: Segunda a sexta até 18 de junho

⏰ Horário: 9h00 às 13h00 e das 13h00 às 16h00

📌 Onde: Centro Cultural Casa de Angola na Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Processos Criativos da Xilogravura



📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

"

➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Através da Arte: Seis Vozes da Bahia Contemporânea

📅 Quando: Até 22 de junho

⏰ Horário: Segunda a sexta de 09h às 19h de e sábado 09h às 14h

📌 Onde: Tria Galeria de Arte

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Exposição coletiva de arte indígena Nhe´ ? Se

📅 Quando: Até 4 de agosto

⏰ Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h30

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Reverberações – refletindo a impressão da memória africana

📅 Quando: Até 21 de junho

⏰ Horário: Das 10h às 18h

📌 Onde: Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira

💲 Quanto: Gratuito - Até R$ 10

"

➡️ Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan

📅 Quando: Terça a domingo até 28 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 17h30h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Migrantes



📅 Quando: Até 16 de junho

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Arquitetura e feminismos. Sem princípio nem fim

📅 Quando: Até 10 de julho

⏰ Horário: Segunda a sexta das 9h às 19h, e sábado das 9h às 13h

📌 Onde: Instituto Cervantes

💲 Quanto: Gratuito

'

LITERATURA

➡️ Lançamento do livro Onírica, de Dejanira Rainha

📅 Quando: Sexta, 7

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Centro Cultural Casa de Angola na Bahia

💲 Quanto: Gratuito

'

TEATRO

➡️ Nando Viana - Como faz pra ficar aqui?

📅 Quando: Sábado, 8

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 45 e R$ 90

"

➡️ Fábio Rabin - Ladeira Abaixo

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 120

"

➡️ Espetáculo “Brincando de ser Peter”

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 15h e 17h

📌 Onde: Centro Cultural Sesi Casa Branca

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Homem é Homem

📅 Quando: Sexta a domingo

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Martim Gonçalves

💲 Quanto: Gratuito

'

MÚSICA



➡️ Duo Pianístico Hirsch-Pinkas

📅 Quando: Quinta, 6

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Salão Nobre da Reitoria da UFBA

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Forró do Bom - Flor de Maracujá e Tio Barnabé

📅 Quando: Quinta, 6

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Largo Quincas Berro D’Água

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Silvanno Salles

📅 Quando: Quinta, 6

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Salvador Norte Shopping

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Amaro Freitas e Zé Manoel - Clube da Esquina

📅 Quando: Quinta, 6, a domingo, 9

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: CAIXA Cultural Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Rumpilezz Funfun no Passo

📅 Quando: Sexta, 7

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Escadaria do Passo, Centro Histórico

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Jeane Lima

📅 Quando: Sexta, 7

⏰ Horário: 12h

📌 Onde: Salvador Norte Shopping

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Rock Festival: Biquini & Nenhum de Nós

📅 Quando: Sábado, 8

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 70 e R$ 180

"

➡️ Trio Anarriê – Coreto Santo Antônio

📅 Quando: Sábado, 8, e domingo, 9

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Arraiá do Galinho

📅 Quando: Sábado, 8

⏰ Horário: 10h

📌 Onde: Parque Costa Azul

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Duo Korapoema - Concerto para Kora e Poesia

📅 Quando: Sábado, 8, e domingo, 9

⏰ Horário: 19h e 17h

📌 Onde: Espaço Xisto Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 5 e R$ 10

"

➡️ Climinha de São João

📅 Quando: Sábado, 8

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Casa Pia

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 90

"

➡️ Mônica San Galo

📅 Quando: Sábado, 8

⏰ Horário: 20h30

📌 Onde: Pedra da Sereia - Rio Vermelho

"

➡️ Jorge Vercillo - JV30

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 160

"

➡️ Forró do Rosário

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Igreja Rosário dos Pretos

💲 Quanto: R$ 10

"

➡️ Banda Sextando - Trezena de Santo Antônio

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Coreto do Largo - Santo Antonio

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Samba Pra Namorar (Filhos de Jorge, Katulê, Samba Top, Pagode do Belito, Pagodi do Nanny e dos cantores Lukas Voice e Jairinho)

📅 Quando: Domingo, 9

⏰ Horário: 13h

📌 Onde: Fantoches da Euterpe

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 70

"

➡️ Trio Buruá – Coreto Santo Antônio

📅 Quando: Segunda, 10

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Daniel Frota – Coreto Santo Antônio

📅 Quando: Terça, 11

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Arraiá do Coração - Adelmário Coelho

📅 Quando: Terça. 11

⏰ Horário: 14h

📌 Onde: Shopping Piedade

💲 Quanto: Gratuito

