Julian Marley & The Uprising farão show em Salvador | A TARDE

Dono do Grammy de melhor álbum de reggae, Julian Marley vai se apresentar em Salvador pela primeira vez depois da premiação. O filho de Bob Marley, junto com a banda The Uprising, estarão no palco da Concha Acústica no dia 19 de maio, às 18h30. A apresentação terá abertura do Adão Negro.

Julian Marley começou com seu álbum de estreia, "Lion in the Morning", lançado em 1996. Desde então, tem sido um embaixador do reggae, com sua habilidade como cantor, compositor e multi-instrumentista.

Adão Negro, banda brasileira fundada em 1996, conquistou seu espaço no cenário musical com sucessos como "Anjo Bom" e "Pele Negra". Com uma base de fãs sólida, a banda tem se destacado nas grandes capitais do país, impulsionada pela paixão dos amantes do reggae.

Vale lembrar que, recentemente, Serginho, o líder da banda Adão Negro contou ao Portal A TARDE que fará uma turnê em homenagem a Bob Marley.





Serviços Julian Marley e Adão Negro

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves Data: 19 de maio Horário: a partir das 18h30 Ingressos: https://vendas.ticketmaker.com.br/?ct=3247&cl=96