Kart Love lança primeira parte do projeto “Pelos Bares do Brasil” | A TARDE

O cantor Kart Love lançou a primeira parte de seu mais novo projeto, “Pelos Bares do Brasil”, que vai passar por algumas cidades do país, onde o cantor vai convidar e gravar com artistas que são referências nacionais e naturais ou residentes das cidades escolhidas.

A primeira parte do projeto foi gravada na cidade de São Paulo e reúne três canções: “Vai Lembrar”, “Open Bar de Chá” e “Beija Não”. A última foi gravada em parceria com a cantora Lauana Prado.



“Esse projeto é muito especial. Ele marca uma nova fase em minha carreira e eu terei a honra de cantar com grandes nomes da nossa música. Comecei por São Paulo, onde gravei com Lauana, que é uma grande amiga e uma artista sensacional. A canção é gostosa, envolvente e eu tenho certeza que vai fazer todo mundo arrochar e sofrer”, comentou o artista.



O projeto “Pelos Bares do Brasil” vai reunir ao lado de Kart artistas em canções inéditas e em regravações, passando pelos mais diversos cantos do país. Os lançamentos estão previstos para acontecer a cada 3 meses.



“Quando o Kart Love me convidou para gravar com ele, eu topei na hora! Temos uma amizade muito especial, sou fã do trabalho dele. Fizemos uma gravação linda em um bar em São Paulo. ‘Beija não’ vai ser sucesso demais, quero ver todo mundo cantando e se divertindo muito”, comentou Lauana Prado.



A primeira parte do projeto está disponível em todas as plataformas digitais de música e no canal oficial de Kart Love no YouTube.



Confira: