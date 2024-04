Larissa Luz e Luedji Luna revelam projetos futuros: “Correria” | A TARDE

As cantoras baianas Larissa Luz e Luedji Luna revelaram ao Portal A TARDE que estão trabalhando em discos que vão ser lançados em breve. As artistas se apresentaram nesse sábado, 6, no Festival Viva Salvador, na Praça Maria Felipa (antiga Praça Cayru), no Comércio, em Salvador. A festa celebrou os 475 anos da capital baiana.

Larissa disse que, no momento, está em uma correria muito grande. “Eu estou querendo fazer milhões de coisas. Eu não sei o que eu vou fazer para poder dar conta. Mas eu quero lançar um disco. Já estou trabalhando nele. A princípio, [quero lançar] no final do ano, em novembro”, revelou.



Segundo a cantora, dona dos hits “Descolonizada” e “Cupido Erê”, o projeto conta com a participação de Rafa Dias, ÀTTØØXXÁ e outros convidados. “Eu estou animada. Também estou pensando em um projeto para julho, mas ainda não posso falar muito, mas quero fazer e já estou pensando a longo prazo. Tem muita coisa legal que eu estou querendo fazer, de agora até o Carnaval. Nada vai parar”, afirmou.



Luedji Luna aproveitou o momento para, inicialmente, expressar sua felicidade por dividir o palco com Carlinhos Brown e Larissa Luz no Festival Viva Salvador. “Uma honra, uma dádiva, uma bênção e uma graça cantar com esse povo da minha terra, com essa banda, com a direção do Carlinhos Brown, com a direção da Larissa Luz, uma banda que entregou tudo, um repertório que contempla muito o que representa o que é Salvador. Sempre sou muito abraçada e acolhida quando estou aqui, quando canto aqui, e, por mim, eu posso cantar todos os anos, todos os aniversários”, disse.



Por fim, a artista, que em 2022 apresentou ao mundo seu álbum “Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água Deluxe”, afirmou que, em 2025, vai lançar um disco novo.

Festival Viva Salvador

Carlinhos Brown e Larissa Luz no Palco do Festival Viva Salvador | Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Dividido em capítulos, o espetáculo contou com a apresentação de Carlinhos Brown e Larissa Luz. A cantora assinou direção artística e roteiro junto ao diretor Gil Alves. Brown e Larissa, receberam entre os convidados o cantor Seu Jorge, que veio para interpretar compositores de Salvador num capítulo que fala sobre a relação da cidade com a escrita que vai para o Brasil. Também participou a cantora Luedji Luna, que fez uma homenagem à força feminina da cidade, e a Banda Didá, que exaltou, além das mulheres, o samba reggae e os blocos Afro.



Um momento especial aconteceu com a participação da Escola de Samba Viradouro, que apareceu no espetáculo para destacar a abertura de Salvador para a cultura do Brasil. A ideia era mostrar a disponibilidade e vontade de estar em comunhão com a pluralidade da história rítmica e cultural de todos os locais do país.

A Viradouro, que já teve as Ganhadeiras de Itapuã como inspiração do tema de 2020 (a escola foi campeã naquele ano), trouxe no evento a simbologia e a importância das trocas inter-regionais.

Momento especial com a participação da Escola de Samba Viradouro | Foto: Igor Santos | Secom PMS

Larissa e Brown, além de regentes e anfitriões, partilharam números musicais entre si e com os convidados, num repertório que foi de Gilberto Gil a Raul Seixas, passando por BaianaSystem e Gal Costa.