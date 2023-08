Leo Santana lança single em parceria com Nattanzinho; confira

O cantor baiano Leo Santana lançou, nesta sexta-feira, 24, mais 3 canções da 1ª parte do EP áudio visual “Sofrência ou Fuleragem?”, gravado em Goiânia no mês de maio. São elas: “Reserva”, “Babalu” e “Golzinho Vermelho”. As canções já estão disponíveis nos aplicativos de música

“Golzinho Vermelho” é o carro chefe e a aposta da novidade, que conta com a participação de Nattan, mais conhecido como Nattanzinho, sucesso do sertanejo e piseiro.

A canção mistura o pagodão baiano característico da “FULERAGEM” de Leo Santana com a batida do piseiro de Nattanzinho. A música tem letra fácil, que gruda na cabeça, e uma coreografia para o refrão.

“Nattanzinho é um amigo querido, sou fã da energia dele e por isso, não poderia estar de fora desse meu projeto. ‘Golzinho Vermelho’ tem a cara da fuleragem, da cachaça da resenha, e ninguém melhor que ele para estar comigo nessa canção tão especial. Sem dúvida ele é o melhor representante dessa “Fuleragem”. A mistura tá tão boa, tão gostosa, que você não consegue ouvir uma vez só! Espero que vocês curtam muito, gravamos essa canção com muito carinho", comentou Leo Santana.

O EP Áudio Visual “Sofrência ou Fuleragem?” está disponível em todos os aplicativos de música e o clipe de “Golzinho Vermelho” pode ser conferido no canal oficial de Leo Santana no YouTube.

Ouça agora: https://umusicbrazil.lnk.to/golzinhovermelho

Assista o clipe: https://youtu.be/n2KJ3wfvYk4