Lucas Lucco anuncia afastamento dos palcos para cuidar da saúde | A TARDE

O cantor Lucas Lucco vai se afastar dos palcos. A decisão foi anunciada pelo artista nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, 7. Ele sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e precisa cuidar da saúde.

“Nesse ano de 2023, tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento e cancelamento de alguns shows, remanejando e lutando com a agenda por conta de vários e vários compromissos que as empresas que têm hoje me demandam. Tive inúmeras crises durante o ano, mas, no dia 7 de novembro, ficou muito intenso”, iniciou o cantor.

“De lá pra cá, fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30. Já estava fazendo um tipo de tratamento e agora resolvi buscar um profissional especializado que, no meu caso, mudou totalmente a abordagem para me ajudar na estabilização”, detalhou.

De acordo com Lucas Lucco, ele está confiante para vencer este momento, mas disse também que o TAB o limita em diferentes oportunidades.

“Amo tudo o que faço, amo meu trabalho, dentro e fora do palco, mas às vezes o TAB consegue me limitar muito, e por isso preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas às pessoas que iriam aos shows desse final de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% para o meu filho, para o palco, para as empresas e para realizar os sonhos e objetivos que ainda tenho a realizar”, contou.