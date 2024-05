Luciano Huck revela que Madonna investiu dinheiro em show no Rio | A TARDE

Presente no show de Madonna no Rio, ao lado da esposa, Angélica, Luciano Huck revelou que a rainha do pop colocou dinheiro na apresentação, que encerra a turnê “Celebration”. Ele, no entanto, não disse qual foi o valor.

“A Madonna colocou dinheiro nesse show, porque para ela era muito importante ter essa imagem que tem, sei lá, com as duas grandes pessoas, no Rio de Janeiro, para essa imagem final, ou seja, a turnê de 40 anos termina numa coisa apoteótica que é o Rio de Janeiro”, afirmou.

Na terça-feira, 30, Luciano Huck teve um encontro com Madonna no Copacabana Palace, o hotel onde a Rainha do Pop está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro. Contudo, o apresentador não confirmou a gravação de uma entrevista para o programa 'Domingão'.

Segundo relatos, Luciano conversou com a artista norte-americana por meio de seu empresário, Guy Oseary, que é amigo próximo do brasileiro há muito tempo. Após a reunião com Oseary, ele teve a oportunidade de trocar algumas palavras com Madonna, discutindo sobre seu retorno ao Brasil.

Show de milhões

Os números por trás do show impressionam. Com um investimento total de R$ 59,9 milhões, a apresentação da rainha do pop está envolta em uma teia complexa de despesas. A informação foi divulgada pelo Uol.

Do montante total, R$ 17 milhões foram destinados ao cachê da artista. Além disso, os custos com hospedagem alcançaram a cifra de R$ 4,8 milhões, enquanto R$ 3,2 milhões foram direcionados à estrutura do palco e outros R$ 20 milhões foram destinados ao aluguel de equipamentos.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) acrescenta mais R$ 1 milhão à conta, referente aos direitos autorais obrigatórios. Detalhes como a passarela utilizada pela cantora para atravessar da varanda do hotel Copacabana Palace até o palco, adicionam R$ 195 mil aos custos, incluindo a desmontagem pós-show.

Para os ensaios e camarins, os salões do hotel foram alugados por R$ 877 mil, enquanto os pisos do palco e espaços de produção consumiram R$ 800 mil, complementados por investimentos em telões (R$ 870 mil), luzes (R$ 850 mil) e caixas de som (R$ 1,5 milhão). A equipe de carregadores custou R$ 402 mil, enquanto os seguranças, orçados em R$ 580 mil, garantem a proteção do evento. A campanha de divulgação demandou outros R$ 796 mil.

Vale ressaltar que uma parte significativa do financiamento provém de verbas públicas, totalizando R$ 20 milhões. A produtora Bonus Track, do produtor Luiz Oscar Niemeyer, assegurou R$ 10 milhões de patrocínio da Prefeitura do Rio e o mesmo valor do governo estadual. Patrocínios privados, liderados pelo banco Itaú, juntamente com a cervejaria Heineken e a empresa de streaming Deezer, completam o quadro de apoio financeiro, embora os valores não tenham sido revelados.

