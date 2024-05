Saiba quanto custou o mega show de Madonna no Rio de Janeiro | A TARDE

O aguardado show da icônica Madonna no Rio de Janeiro promete ser um espetáculo grandioso, mas os números por trás do evento impressionam. Com um investimento total de R$ 59,9 milhões, a apresentação da rainha do pop está envolta em uma teia complexa de despesas. A informação foi divulgada pelo Uol.

Do montante total, R$ 17 milhões foram destinados ao cachê da artista. Além disso, os custos com hospedagem alcançaram a cifra de R$ 4,8 milhões, enquanto R$ 3,2 milhões foram direcionados à estrutura do palco e outros R$ 20 milhões foram destinados ao aluguel de equipamentos.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) acrescenta mais R$ 1 milhão à conta, referente aos direitos autorais obrigatórios. Detalhes como a passarela utilizada pela cantora para atravessar da varanda do hotel Copacabana Palace até o palco, adicionam R$ 195 mil aos custos, incluindo a desmontagem pós-show.

Para os ensaios e camarins, os salões do hotel foram alugados por R$ 877 mil, enquanto os pisos do palco e espaços de produção consumiram R$ 800 mil, complementados por investimentos em telões (R$ 870 mil), luzes (R$ 850 mil) e caixas de som (R$ 1,5 milhão). A equipe de carregadores custou R$ 402 mil, enquanto os seguranças, orçados em R$ 580 mil, garantem a proteção do evento. A campanha de divulgação demandou outros R$ 796 mil.

Vale ressaltar que uma parte significativa do financiamento provém de verbas públicas, totalizando R$ 20 milhões. A produtora Bonus Track, do produtor Luiz Oscar Niemeyer, assegurou R$ 10 milhões de patrocínio da Prefeitura do Rio e o mesmo valor do governo estadual. Patrocínios privados, liderados pelo banco Itaú, juntamente com a cervejaria Heineken e a empresa de streaming Deezer, completam o quadro de apoio financeiro, embora os valores não tenham sido revelados.

A apresentação, que será transmitida pela TV Globo e pelos serviços de streaming Multishow e Globoplay, é aguardada com grande expectativa pelos fãs brasileiros, sendo esta a quarta vez que Madonna se apresenta em território nacional, após passagens em 1993, 2008 e 2012.



O espetáculo promete marcar a memória dos fãs cariocas, mas levanta questionamentos sobre a magnitude dos investimentos em eventos culturais em meio a desafios econômicos e sociais.

