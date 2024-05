Madonna no Brasil: saiba onde assistir o show ao vivo de casa | A TARDE

A poucos dias para o show de Madonna no Brasil, nem todo mundo terá a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro para ver de perto a rainha do pop, com isso, a opção para os amantes da cantora é ver de casa mesmo.

Será possível acompanhar a artista através de uma transmissão ao vivo que está sendo organizada pela TV Globo, a Globoplay e o Multishow.

Na TV aberta, o evento passará após a novela “Renascer”, com início às 21h45. No streaming Globoplay estará com transmissão gratuita para não assinantes durante o show. No Multishow, canal pago de TV, terá início depois do “TVZ especial Madonna”.

Mais sobre o show

Madonna desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda, 29. A artista fará o show de encerramento da turnê “The Celebration Tour”, no sábado, 4.

A apresentação celebra os 40 anos de carreira da artista. O evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco por volta das 21h30.

