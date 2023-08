Ludmillah Anjos diz que teve perda de memória após acidente

A atriz e ex-The Voice Ludmillah Anjos falou sobre sua recuperação na manhã desta terça-feira, 8. A artista ficou internada por 10 dias depois de sofrer um grave acidente de carro no dia 16 de julho, em Brasília, enquanto participava da gravação de um filme. Não há detalhes do filme que ela gravava quando aconteceu a batida.

A baiana disse que não conseguia lembrar de detalhes do acidente. A artista teve três pontos de sangramento no cérebro e estava “sem entender nada”.

Ludmillah afirmou que apesar das dores, tem se recuperado bem. Ludmillah teve alta hospitalar no dia 26 de julho, quando através das redes sociais, a atriz comemorou que iria ficar sob os cuidados da esposa, a produtora artística Lais Ferreira, quando voltava para casa.

“Agora é recuperar a voz, que ainda está rouca devido o acidente, mas estou bem, viva e feliz, independentemente dessa fatalidade”, afirmou a artista.

Acidente

Ludmillah sofreu um grave acidente de carro no último domingo, 16. Ela e outras quatro pessoas, com idades entre 25 a 39 anos, ficaram feridas após a BMW em que estavam colidir contra um poste de iluminação pública. Todos ficaram presos às ferragens e foram socorridos ao hospital.

Ludmillah teve costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. Apesar disso, o quadro dela é considerado estável.

A artista também participa da série "Encantado's", da Globo, onde interpreta a rainha de bateria Crystal. A baiana ficou famosa após participar da primeira edição do The Voice Brasil, em 2013. Ela foi do time de Carlinhos Brown.