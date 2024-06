Lulu Santos lamenta após ficar doente: 'Devia ter vacinado'

Lulu Santos em vídeo gravado - Foto: Da Redação

Lulu Santos recebeu alta nesta segunda-feira (10) após ser internado por um mal-estar. Além do diagnóstico de gastroenterite aguda, uma inflamação que atinge o estômago e intestinos, o cantor também contraiu o vírus da Influenza A, o da gripe.

Sobre a infecção, o cantor disse em vídeo enviado ao programa mais você que se arrepende de ter negligenciado a vacinação contra a gripe em 2024.

"Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há 3 dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", disse ele.

Em seguida, fez um alerta sobre a vacinação. "Este ano, a vacinação para a gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós, que somos um país com uma tradição de eficiência, eficácia e de vacinação. Quase uma escola disso. Por algum motivo, isso se desvaneceu", lamentou o artista.

"Eu mesmo acabei ficando vítima disso. Quando pensei: 'Acho que eu devia ter vacinado', três dias depois contraí essa doença. Já faz sete dias, e os últimos três eu passei internado", completou.