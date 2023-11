Mãe de fã de Taylor Swift que morreu diz não ter apoio de produtora | A TARDE

A mãe de Ana Clara Benevides, de 23 anos, Adriana Benevides, fez um desabafo em entrevista ao “Fantástico” no domingo, 19. A jovem morreu na última sexta-feira, 17, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um show da Taylor Swift no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Adriana afirmou que não recebeu nenhum apoio da Tickets for Fun (T4F) para transportar a filha de volta para sua cidade natal, no Mato Grosso do Sul. A mãe pontuou também a falta de suporte da produtora do evento para a família, que está arcando sozinha com todos os custos para velar o corpo da jovem.

“Isso é o que mais dói, desde sexta-feira ela lá, só tem uma previsão para ela chegar aqui amanhã [segunda-feira]. O pessoal do show, que montou, não está dando suporte para a gente trazer ela de volta para casa”, disse.

Ainda na entrevista, os pais da menina também contaram que receberam a notícia da morte da jovem por volta das 19h de sexta. José Weiny Machado, pai de Ana, recebeu uma ligação do médico no Rio de Janeiro, o qual afirmou que tentou reanimar a menina e que o atendimento foi rápido, mas a jovem veio a falecer em seguida.