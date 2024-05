Maiara e Maraísa ignoram críticas por show no RS: "Dias normais" | A TARDE

Maiara e Maraísa adotaram o silêncio como resposta às críticas recebidas por fazerem um show no Rio Grande do Sul neste final de semana. As irmãs se apresentaram na cidade de Santa Bárbara do Sul, enquanto o estado vive uma das maiores calamidades da história.

Durante o show, Maiara chegou a comentar a situação que o estado enfrenta.

"A gente está dando o nosso melhor aqui e acho que todos vocês estão dando o melhor. Quero pedir para vocês que se cuidem na volta para casa, cuidem de seus amigos, seus familiares. Tudo isso, se Deus quiser, vai passar".

Nas redes sociais, os internautas teceram críticas às artistas e consideraram falta de noção fazer show enquanto o estado vive a calamidade.

Após as críticas, a dupla preferiu não rebater. Maraísa, até o momento, não surgiu em suas redes sociais. Sua última publicação foi em 3 de maio, quando divulgou imagens de um show em Minas Gerais.

Já Maiara decidiu compartilhar sua rotina normalmente. "Dias normais por aqui", escreveu.

Confira:





