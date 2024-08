Maiara e Maraisa quebram silêncio sobre ausência em tributo a Marília

Cantoras disseram que não têm condições psicológicas de fazer a homenagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dupla Maiara e Maraisa se pronunciou após ser acusada de ter cometido desfeita para a família de Marília Mendonça, depois de negarem o convite para o This Is Marília Mendonça, tributo à rainha da sofrência, que vai acontecer em outubro.

As cantoras disseram que não têm condições psicológicas de fazer a homenagem, que vai acontecer no Allianz Parque - local em que a dupla se apresentaria com Marília para consagrar o projeto Patroas.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no This Is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”, disse a dupla em nota enviada à imprensa.

Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio. Maiara e Maraisa - dupla sertaneja

A polêmica resultou em atrito da dupla com Ruth Moreira e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, respectivamente. Ambos deixaram de seguir as gêmeas no Instagram, e a matriarca ainda publicou uma indireta que os fãs apontaram ser para as duas.



“São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos, que conhecemos com quem realmente podemos contar”, disse Ruth no Instagram.

This Is Marília Mendonça

A homenagem será realizada em 5 de outubro, em São Paulo. O line-up tem apresentações confirmadas de Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto e Cristiano.