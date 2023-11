Mano Brown recebe título de Doutor Honoris Causa na UFSB | A TARDE

O rapper Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown dos Racionais MC's, recebeu, nesta quarta-feira, 1º, o título Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal Candinha Dórea e foi aberta ao público em geral.

O evento foi marcado por apresentações culturais no início e no encerramento, além da exibição de um documentário. A decisão de conceder a honraria a Mano Brown, que também é compositor e uma figura influente no hip hop brasileiro, foi deliberada e aprovada no Conselho Universitário da UFSB em 16 de agosto de 2023.

"Voltar à Bahia, receber esse título, é muito simbólico. A minha mãe saiu do interior da Bahia. Ela saiu daqui humilhada, achando que era a pior [pessoa] de todas. E foi para São Paulo, com 15 anos. A vida dela não foi fácil, queria que a minha mãe estivesse viva para ver isso", disse Mano Brown, em discurso feito após receber a honraria.

Ao analisar os desafios sociais enfrentado ao longo da vida, junto aos integrantes do Racionais MC's: Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, ele acrescentou que a lição que fica é sobre o amor. Amor este que permitiu a união do grupo de rap ao longo dos anos, após ser fundado em 1988.

"No começo, a gente [Racionais MC's] nunca teve essa noção [de ser um dos grupos musicais mais influentes do país]. A gente não sabia o que ia acontecer, a gravação era feita pensando no agora, não dava para saber do futuro. O objetivo era pagar conta, colocar comida na mesa. Encontrei neles irmãos, hoje somos família. E a maior lição é a do amor. Sem eles, eu não seria o Mano Brown", concluiu.

Sobre o Doutor Honoris Causa

A proposição foi feita pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) e visou homenagear a liderança artística de Brown no cenário nacional do hip hop, além de celebrar a importância do gênero musical como forma de expressão da população negra periférica.

Além disso, a aprovação também integra as comemorações dos dez anos de criação da UFSB no Sul da Bahia, em uma programação estendida ao longo de 2023 com diversas atividades que conectam o histórico da construção institucional e perspectivas de futuras contribuições da universidade ao território.

A concessão de títulos honoríficos é uma prática comum em universidades e é voltada a reconhecer as contribuições acadêmicas, humanísticas e sociais para a sociedade, para a pesquisa e em prol do desenvolvimento do país em suas mais diversas áreas, homenageando docentes, pesquisadores, técnicos, discentes, personalidades nacionais e estrangeiras e entidades nacionais.