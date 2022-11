Marília Mendonça ainda é a artista mais escutada do Brasil no Youtube

A cantora Marília Mendonça, morta há um ano em um acidente de avião no estado de Minas Gerais, continua sendo a artista mais escutada do Brasil na plataforma de streaming Youtube. Ela também liderou a maior parte dos rankings semanais do Spotify em 2022.

O domínio da compositora no digital não depende apenas de algumas faixas no topo das paradas, mas do conjunto de sua obra, que conta com mais de 440 músicas escritas ou gravadas por ela.

Em 2022, Marília esteve no topo da parada semanal de artistas mais reproduzidos no Youtube Brasil em 42 das 43 semanas até aqui. Ela só ficou em 2º lugar na última semana de junho, atrás de Henrique e Juliano, mas logo voltou a liderar o ranking. No Spotify, ela liderou os rankings semanais em 28 ocasiões das 43 até agora.

Entre as faixas mais tocadas nos últimos meses estão os lançamentos póstumos "Vai lá em casa hoje", com George Henrique e Rodrigo, e "Mal feito", com Hugo e Guilherme, além das faixas com Maiara e Maraisa que tinham acabado de sair quando ela morreu.