Marília Mendonça ganhará tributo com grandes nomes da música | A TARDE

Um tributo para Marília Mendonça vai ser realizado no dia 5 de outubro deste ano, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Segundo o portal Leo Dias, um show será realizado com a participação de grandes nomes da música.

Artistas que gravaram músicas com a artista, que morreu em novembro de 2021, estarão presentes na celebração. Cantores como Xamã, Maiara e Maraisa, Zezé Di Camargo, Anitta, Léo Santana, Di Paullo e Paulino estariam confirmados.

Até o momento, a mãe de Marília, Dona Ruth, não aceitou o convite para cantar.

Números

Marília foi a segunda artista mais ouvida do país em 2021. No ano seguinte, ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify nacional, sendo 17 semanas consecutivas. Em janeiro de 2023, a música “Leão” se tornou a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia.

A canção foi lançada originalmente em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã. Mas durante a pandemia, Marília deu uma nova roupagem à música, que acabou sendo lançada postumamente, no projeto Decretos Reais.

Já em maio do ano passado, Marília se tornou a primeira brasileira a alcançar 10 bilhões de reproduções no Spotify, segundo o Chart Data.

Filme

A história da cantora também vai ganhar um filme feito pelo Prime Vídeo. O longa vai se chamar “Marília Mendonça O Filme”. A informação foi confirmada pela mãe da artista, Dona Ruth, em setembro de 2023.

A plataforma de streaming poderá lançar até três projetos baseados na vida da cantora. Por enquanto, os títulos não têm data de estreia definida, nem diretor ou elenco anunciados.